Judoclub Fudji Yama zet boegbeeld Hugo Mampaey (74) in de bloemetjes

Hugo Mampaey is in de plaatselijke judowereld een absoluut icoon. Niet alleen stond hij mee aan de wieg van judoschool Fudji Yama, hij ging er ook aan de slag als medetrainer en penningmeester. Na het behalen van zijn zwarte gordel in 1972 bleef hij zich verder ontwikkelen als trainer. In 1996 haalde hij zijn zesde dan en vorig jaar zelfs zijn achtste. Daarmee behoort de Willebroekenaar tot een uiterst select clubje in de judowereld.