Jonge dj’s van Tomorrowland Academy maken vuurdoop op (leeg) festivalterrein: “Dit smaakt naar meer”

LINKEROEVER Linker­woofer succesvol afgetrapt: “Familiale, gemoedelij­ke sfeer die je op andere festivals niet tegenkomt”

Terug een reden om de Schelde over te steken in de ándere richting. Het is - éindelijk - weer van dat: Linkerwoofer. Twee dagen lang feesten op wat wellicht het schoonste stukje festivalgrond is van heel de Koekenstad. En omstreken. “Je waant je hier in de voortuin van Antwerpen, maar dan met Tourist LeMC, Clement Peerens en De Kreuners voor je neus.”

10 juli