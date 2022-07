Jeugdvrienden Bobby & Djenko openen zondag Crystal Stage: “Dit was altijd al een droom”

“Echt fantastisch dat we daar mogen staan”, glundert het duo. “Tomorrowland is altijd een verre droom geweest voor ons. Het is zot dat die nu al werkelijkheid wordt, en dat we die ook met een heleboel mensen uit onze omgeving mogen delen. Veel vrienden hebben ons al laten weten dat ze zondag van de partij zullen zijn. Net als onze ouders, die alle vier gigantische fans zijn van Tomorrowland. Het gaat superleuk worden om al die bekende gezichten te zien feesten.”

K3-liedjes

“Het belangrijkste is dat we nu ons eigen ding kunnen doen”, vult Jenko aan. “Toen we nog commercieel draaiden, hadden we veel boekingen, maar haalden we eigenlijk maar weinig plezier uit wat we deden. Wat we nu doen, is wat meer underground, maar voor ons véél leuker. Hier kunnen we helemaal ons ei in kwijt. Zelfs als er straks in de Rave Cave niemand zou staan, zouden we ons keihard amuseren.”