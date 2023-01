Jacht op Tomorrowlandtickets kan beginnen: 3.600 voordeeltickets liggen klaar voor inwoners van Boom en Rumst

Schelle Judith (31) zoekt overnemer voor bekende ijssalon Scoop: “Tijd voor een nieuw avontuur”

Het bekende ijssalon Scoop is klaar voor een nieuw hoofdstuk. Oprichtster en zaakvoerder Judith Van Bulck (31) heeft nood aan een nieuwe uitdaging en heeft beslist de zaak over te laten. “Maar we blijven sowieso open tot een overnemer is gevonden.”

