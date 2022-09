Inschrijvingen voor Halloweentocht op Noeveren van start

Niel Meteen volkstoe­loop voor gloednieu­we Jumbo Niel: “Eerste nieuwsgie­ri­gen waren hier al een uur voor opening”

In de Boomsestraat in Niel heeft de Nederlandse supermarktketen Jumbo zijn 22ste winkel in België geopend, de zevende al in de provincie Antwerpen. De gloednieuwe supermarkt heeft een totaaloppervlakte van 858 vierkante meter en staat in Nederland bekend voor zijn laagsteprijsgarantie. Dat ook de Nielenaars daarvoor warmlopen, werd woensdagavond al meteen duidelijk. Een uur vóór de opening stonden nieuwsgierigen klaar om met de winkel kennis te maken.

