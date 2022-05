Infosessie over pensioenregeling in Boomse bib

Met de recente pensioenmaatregelen stellen veel toekomstige gepensioneerden zich pertinente vragen. Ze willen weten hoeveel pensioen ze zullen ontvangen én welke mogelijkheden er bestaan om nog wat bij te verdienen en toch pensioen te genieten. Zij kunnen dinsdagavond een gratis voordracht bijwonen waarin over de complexe pensioenmaterie enige klaarheid wordt geschept.

De infosessie vindt plaats van 19 tot 21.30 uur in de gemeentelijke bibliotheek. Wie erbij wil zijn, kan zich inschrijven via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52.