In extreme hitte naar huis vanop Tomorrowland: NMBS zorgt voor gratis water aan station van Boom

Het eerste weekend van Tomorrowland zit erop. Voor de festivalgangers was het maandag puffen geblazen. Zeulend met kilo’s bagage moesten ze op weg naar huis bloedhete temperaturen trotseren. Na de busrit vanop het festival naar het treinstation van Boom konden de reizigers een beker water drinken, hun waterflessen bijvullen of zich even verfrissen aan de kraantjes alvorens op de trein te stappen. Voor het gratis water heeft NMBS gezorgd via Pidpa. Dat kon de zwoegende menigte wel waarderen.