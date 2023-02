Ilse Penne en Marc Borra stellen tentoon over ‘Verzet’

Antwerpen Tien minuten file op Antwerpse Ring richting Gent door ongeval ter hoogte van Antwerpen-Oost: rijbaan opnieuw vrijge­maakt

Op de Antwerpse Ring is vanmiddag een ongeval gebeurd ter hoogte van Antwerpen-Oost. Richting Gent waren daar een tijdlang twee rijstroken versperd. Ondertussen is de rijbaan opnieuw vrijgemaakt, maar er staat nog een file. Het is tien minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Berchem.

8 februari