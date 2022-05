Iconische fietsenzaak R.M.B. houdt er na 99 jaar mee op: “Er nog 1 jaartje bijdoen? Geen sprake van”

Hemiksem Achter de schermen van de grootste indoorpro­duc­tie van microalgen in Vlaanderen: “Wat wij hier doen, zie je nergens anders”

Wie aan algen denkt, denkt vaak meteen aan de groene smurrie in het zwembad in de tuin en aan manieren om er zo snel mogelijk van af te geraken. Toch zijn algen in heel wat domeinen ook bijzonder nuttig, zelfs cruciaal. Het Hemiksemse bedrijf Proviron produceert al vijftien jaar microalgen op grote schaal die wereldwijd worden gebruikt voor de viskweek. Nu de Vlaamse regering deze maand heeft uitgeroepen tot ‘Vlaamse Algen Maand’, gingen we een kijkje nemen achter de schermen.

6 mei