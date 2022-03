Huidsgids Jan Vaeck start weer met themawandelingen in De Schorre

De themawandelingen met huisgids Jan Vaeck zijn een unieke kans om De Schorre en haar natuur op een andere manier te leren kennen. Vaeck werkte dertig jaar in De Schorre en kent het recreatiedomein dan ook als zijn broekzak. Hij kent de namen van alle planten en bloemen, vertelt je meer over geneeskrachtige planten en neemt je mee in de wereld van de plantenmythologie.

Voor dit jaar staan er al zeker vijf themawandelingen op de planning, te beginnen op zondag 27 maart. Dan neemt Jan Vaeck je mee op wandel door de apotheek van de goden en vertelt hij over het gebruik van planten voor genezing en het verhelpen van kwaaltjes. Op 8 mei vertelt hij meer over mythes en volksgeloof, op 11 juni leer je bij over lustopwekkende planten, op 11 september heeft Jan het over de oogst uit het paradijs en op 29 oktober kan je deelnemen aan een avondwandeling over de oorsprong van Halloween.