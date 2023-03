Honderden mensen nemen pakkend afscheid van Kilian (18): “Het lot heeft je weggerukt uit ons leven, maar niet uit ons hart”

Column Luc Van der Kelen over sneeuwpret: “Min 21°C om 10 uur ‘s avonds, erg vonden we dat niet”

Een maand geleden kondigde ik hier de lente aan. Dat was een zeer gewaagde voorspelling, zo half februari. Maar de narcissen staken hun kopjes al boven het gras in de tuin, kort daarop gevolgd door de prachtige hyacinten en de roze bloesems van de kweepeer. Zo vroeg al, dat moet de klimaatopwarming zijn, dacht ik. Het kon toen nog twee kanten uit, een stevige winterprik extra of de eerste warme zonnestralen. Jammer maar helaas, de winter had nog wat tijd over en vond zijn tweede adem.