Hippiefestival Hoekstock viert jubileumeditie: “Lou De Pryck wilde destijds spelen voor zes oesters en een paar sigaren”

MRI-scan­ner van 6 ton wordt geleverd door raam van ZNA Cadix

Precisiewerk op het Eilandje vandaag. Woensdagvoormiddag werd in ZNA Cadix het zwaarste medische toestel voor het nieuwe ziekenhuis geleverd: een 3 Tesla MRI-scanner van 6,3 ton. Omdat deze scanner te veel weegt en te groot is voor de goederenlift van het ziekenhuis, gebeurde de levering met een kraan via de gevel.