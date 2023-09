HELPENDE HANDEN. Abdel verzamelt hulpgoederen voor Marokko in garage

Meer dan duizend spelers op grootste G-voetbal­toer­nooi van het land: “G-voet­bal blijft stíjgen en stíjgen”

Het G-voetbalseizoen – de competities voor spelers met autisme, een mentale of fysieke beperking – is feestelijk afgetrapt in Boom. 1.100 spelers van 57 clubs toonden hun voetbaltalent op het grootste G-voetbaltoernooi van het land. “We verplichten sinds dit seizoen elke club te investeren in G-voetbal.”