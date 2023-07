Handelscentrum krijgt nieuwe geluidsinstallatie

Brand verwoest witte Audi op Noordersin­gel Borgerhout: kwaad opzet niet uitgeslo­ten

Op de Noordersingel in Borgerhout, ter hoogte van Stenenbrug, heeft een verwoestende brand een witte Audi volledig in de as gelegd. De politie sluit brandstichting niet uit als mogelijke oorzaak van de vlammenzee.