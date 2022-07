Handelaars uit Boom pikken graantje mee op Tomorrowland

In 2014 bood Tomorrowland de plaatselijke middenstanders de kans om hun waren te verkopen op het festival. Daar ging Juwelen Rams graag op in vanwege het groot potentieel. “We stonden hier in het eerste jaar met kettingen, oorbellen en ringen, telkens vijfhonderd stuks”, vertelt Esthel Rams, die de familiezaak runt met haar broer Aster. “In het begin was er wat verbazing over een juwelier op een festival. Al hebben we met de jaren een groei gekend. We mogen zelfs de officiële Tomorrowland-juwelen maken met het logo erin verwerkt. In onze winkel werken wij vooral met goud en diamant, maar die zijn hoofdzakelijk uit zilver, soms verguld en op vraag ook uit goud. Is een armbandje te groot of een ketting te kort, dan kan mijn broer als goudsmid dat ter plaatse oplossen.”