“Gigantische ramp voor Tomorrowland”: burgemeesters Boom en Rumst geven geen toestemming

De uitgestelde editie van Tomorrowland werd gepland in de weekends van 27 tot en met 29 augustus 2021 en 3 tot en met 5 september 2021. Maar de burgemeesters van Boom en Rumst geven geen toestemming, zo meldt de organisatie nu.

“De aangehaalde reden zou het ontbreken van de publicatie van het Ministerieel Besluit met betrekking tot maximum capaciteit (75.000 personen) zijn. Voorlopig kunnen er volgens de burgemeesters juridisch slechts events tot 400 personen worden toegestaan”, gaat het verder in het bericht. “Ook de politie geeft in zijn advies aan dat als zij de bijkomende ID-verificatie van het Covid Safety Ticket zullen moeten uitvoeren, de politie niet meer voldoende capaciteit zal hebben om zich toe te leggen op de essentiële taken.”

“Gigantische ramp”

“Als Tomorrowland willen we in de allereerste plaats een veilig festival organiseren en we hebben meermaals aangegeven dat we altijd op de epidemiologische situatie zullen blijven evalueren en anticiperen. De burgemeester van Boom en zijn raadsman hebben ons aangegeven dat we naar de Raad van State kunnen trekken tegen deze beslissing.”

De organisatie spreekt van een “gigantische ramp”, nu het voor een tweede jaar op rij het festival in het water ziet vallen. “Na vijftien jaren intensieve samenwerking voelt dit heel wrang en vinden we het bijzonder jammer na de vele constructieve voorbereidingen en gesprekken, federale toezeggingen op dit punt beland zijn, waar we ook heel even niet meer weten wat ons net overkomen is en het even moeten laten bezinken. We hopen dat de burgemeesters eventueel nog van gedachten veranderen.”

Wie al een ticket heeft voor Tomorrowland, kan dat ticket behouden voor de volgende editie, zo laat woordvoerster Debby Wilmsen weten.

‘Morele verantwoordelijkheid’

De argumentatie voor het weigeren van de aanvraag is volgens burgemeesters Jeroen Baert (Boom, N-VA) en Jurgen Callaerts (Rumst, N-VA) inderdaad onder meer dat het ministerieel besluit rond evenementen tot 75.000 personen er nog niet is en dat de politie het bijkomende werk rond het controleren van de coronacertificaten niet ziet zitten. Vooral de epidemiologische context baart echter zorgen.

“We hebben een strafrechtelijke, maar ook een morele verantwoordelijkheid als burgemeester”, zegt Baert. “Ik zou het persoonlijk erg moeilijk hebben als er naar aanleiding van Tomorrowland een lokale uitbraak zou zijn waarbij slachtoffers zouden vallen. Onze grootste bezorgdheid is dan ook de epidemiologische situatie en de risico’s naar de lokale bevolking toe.”

Quote Dit is een beslissing van het gezond verstand, niet van het hart. Burgemeester Jurgen Callaerts (Rumst, N-VA)

Callaerts sluit zich aan bij die uitleg. “Dit is een beslissing van het gezond verstand, niet van het hart”, zegt hij. “Tomorrowland is hier al jaren thuis en we hopen dat we hen in 2022 kunnen terugzien. Maar nu komt het te vroeg, op een moment waarop de epidemiologische situatie nog niet volledig onder controle is en we ook nog geen zekerheid hebben dat dat wel zo zal zijn eind augustus.”

De burgemeesters stellen wel dat Tomorrowland juridisch de mogelijkheid heeft om een nieuwe aanvraag in te dienen, maar wijzen erop dat het voor de planning van de politie steeds moeilijker zal zijn om zich nog voor te bereiden op een festival.

Volledig scherm Beeld van de persconferentie over de beslissing. © BELGA

‘Zware klap’

Het Antwerpse provinciebestuur betreurt de beslissing van de burgemeesters en heeft het over “een zware klap voor de evenementensector”. “De deputatie - en uiteraard ook Provinciaal Domein De Schorre - betreurt dat Tomorrowland niet kan doorgaan en rekende op een voorwaardelijk ‘ja’”, klinkt het donderdagavond. “De nodige toelatingen zouden nu nog niet verkregen kunnen worden, wegens geen garantie voor de gezondheid en de veiligheid. Einde augustus is echter nog wel even en augustus zou dé maand worden om de relance van de door de coronacrisis getroffen sectoren maximaal mogelijk te maken.”

Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), bevoegd voor De Schorre, wijst ook op de economische schade van de beslissing van zijn partijgenoten. “Festivals als Tomorrowland geven niet alleen een economische boost aan de regio” zegt hij. “Via de vele toeleveranciers en het traject van de bezoekers uit alle mogelijke uithoeken wordt heel Vlaanderen hierdoor getroffen.”