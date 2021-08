Gewapende bende overvalt pyjamafeestje van vijf tienermeisjes en lost schot

Bij de overval in de Bosstraat in Boom werd een schot gelost, mogelijk van een alarmpistool. Een paar minuten later stond de bende alweer buiten. Ze namen een handtas en een gsm mee. Wat de bende bezielde of wat ze hoopten te vinden, dat is nog een groot vraagteken. “Het is helemaal niet duidelijk”, zegt ook Aerts. “Er was geen grote buit aanwezig. Dit lijkt dan ook niet meteen op georganiseerde misdaad.”