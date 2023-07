Hoge muur op bouwwerf valt om: gelukkig geen gewonden

De Antwerpse brandweer moest vrijdagnamiddag uitrukken naar de Magdalenastraat. Daar was een hoge muur van een woning in aanbouw om een onbekende reden omgevallen. Gelukkig was er op dat moment niemand in de buurt en vielen er geen gewonden.