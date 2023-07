Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Boom vandaag

LEVENSVER­HAAL. Hoe Stephanie Van Houtven (40) nog alles uit het leven wilde halen en het voor haar lotgenoten opnam: “Ze had zo’n groot hart voor de mensen”

En óf het indruk maakte, het moedige pleidooi van Stephanie Van Houtven op Terzake om baarmoederhalskanker sneller op te sporen. We zijn dan juli 2022. De voormalige districtsburgemeester van Borgerhout weet dat ze nooit meer zal genezen. “Voor mij is het te laat, maar voor veel vrouwen is er nog tijd.” Amper 40 verloor ze maandag háár gevecht voorgoed. Maar een betrouwbare screening, die komt er nu wel.