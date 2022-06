Gemeenteraad keurt jaarrekening goed: Boom ziet financiële reserve stijgen, maar oppositie bezorgd over schuldenlast

De afgelopen gemeenteraad werd de gezamenlijke jaarrekening 2021 van de gemeente, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) behandeld. Vooral de stijgende loonkost en de energiekost blijven belangrijke aandachtspunten. “De loonkost bleef binnen de vooropgestelde budgetten, maar gezien de reeds drie indexeringen in 2022 volgen we de evolutie op de voet op”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Wat de energiekosten betreft zien we bijna een verdubbeling van de gasfactuur, terwijl de elektriciteitskosten met bijna 50 procent stijgen.”

Franse vijvers

Maar Baert is tevreden met het resultaat: “We eindigen uiteindelijk met een beschikbaar budgettair resultaat van 4,9 miljoen euro. Dat is zo’n 1,8 miljoen euro beter dan voorzien. De impact van alle factoren waar we zelf geen invloed op hebben en die een weerslag hebben op de financiën in onze gemeente, blijven we monitoren. Maar tegelijkertijd blijven we alles in het werk stellen om van Boom een gemeente te maken waar het goed is om te leven.”