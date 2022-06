Gemeentebestuur zoekt jubilarissen voor huldiging

“In Boom hebben we een traditie om huwelijksjubilarissen in de bloemetjes te zetten”, zegt schepen van Feestelijkheden Inge De Ridder (N-VA). “We hebben hiervoor reeds een lijst van koppels die de voorbije jaren hun 50-, 60- en 65-jarig jubileum vierden. Sommige van hen hebben het college uitgenodigd, maar in coronatijden was een persoonlijk bezoekje niet mogelijk. Daarom doen we nu een extra oproep aan koppels die in 2019, 2020, 2021 of 2022 hun 50ste, 60ste of 65ste huwelijksverjaardag vierden om hen na de zomer nog eens extra te huldigen.”