Gemeentebestuur vraagt Fiberklaar reclamecampagne stop te zetten: “Firma heeft nog geen akkoord met ons”

“We hebben op dit moment nog geen overeenkomst met Fiberklaar om te starten met de uitrol van een glasvezelnetwerk in Boom”, onderstreept schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Op 13 september zal het bedrijf tijdens een gemeenteraadscommissie zijn plannen met ons bespreken en de nodige afspraken maken. We vinden het namelijk belangrijk dat de impact en de hinder van de werken om de glasvezelkabels aan te leggen zo beperkt mogelijk blijft. In onze buurgemeenten verliepen de werken in het begin niet altijd even gecoördineerd en dat willen we absoluut vermijden.”