Gemeentebestuur voorziet burgerbudget van 50.000 euro: inwoners kunnen zelf ideeën lanceren en uitwerken

Het burgerbudget is bedoeld voor elke inwoner van Boom die zelf de handen uit de mouwen wil steken om de gemeente aantrekkelijker of leefbaarder te maken. Burgers, verenigingen of buurten kunnen voortaan een idee of initiatief lanceren waarvoor gestemd kan worden. Haalt het voorgestelde project minstens 50 unieke stemmen, dan is er kans dat het effectief gerealiseerd wordt en dat er een budget voor wordt voorzien. In de begroting van 2022 is hiervoor een bedrag van 50.000 euro voorzien, met een maximum van 5.000 euro per project. De burgers staan zelf in voor de realisatie van de ideeën, eventueel in partnerschap met organisaties of het gemeentebestuur.