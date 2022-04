Gemeentebestuur huldigt vernieuwde straten in, maar niet alle buurtbewoners zijn tevreden: “Ze zijn ons vergeten”

BoomZaterdag werden de vernieuwde straten in de wijk Boom-Noord feestelijk ingehuldigd. Een stuk van de Beukenlaan, de Parkstraat, de Victor De Meyerestraat en de Hugo Verrieststraat kregen een nieuwe riolering en een nieuw wegdek. Maar voor sommige bewoners van de wijk is er nog geen reden tot feesten. “Door het werfverkeer zijn de trottoirs beschadigd geraakt. Dat is nog steeds niet hersteld.”

Een stralend zonnetje, de start van de pasenkermis, een hapje en een drankje én een optreden van de lokale volkszanger Steve Tielens: de inhuldiging van de vernieuwde wijk Boom-Noord kon zaterdag in geen betere omstandigheden verlopen. De werkzaamheden zijn al meer dan een half jaar achter de rug, maar door corona was het wachten tot nu om de vernieuwde straten officieel in te wandelen. Een trotse burgemeester Jeroen Baert (N-VA) en schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) namen de honneurs waar, in hun kielzog gevolgd door tientallen buurtbewoners.

Bufferbekken

Het resultaat mag dan ook gezien worden. De Hugo Verrieststraat, Parkstraat, Victor De Meyerestraat en een deel van de Beukenlaan werden zowel boven- als ondergronds onder handen genomen. “We hebben niet zomaar de straten heraangelegd, maar we kozen destijds voor een grondige renovatie van de riolering. We legden ook een ondergronds bufferbekken aan van maar liefst 2.500 vierkante meter tussen de Victor De Meyerestraat en de Beukenlaan. Het water dat we hierin verzamelen, zullen onze diensten gebruiken om de beplanting water te geven in droge periodes. Op die manier kunnen we zuiniger omgaan met ons water”, overloopt schepen Sanchez.

Fietsenstalling

“We hebben bij deze werken ook heel wat aandacht gehad voor onze fietsers. Zo kunnen zij nu veilig langs het park rijden op een afgesloten fietspad. In een latere fase zal dat ook nog worden doorgetrokken tot aan de ’s Herenbaan. In de Parkstraat plaatsten we ook een afgesloten fietsenstalling. Dit werd een groot succes want alle plaatsen waren snel verhuurd en we hebben hier al een wachtlijst. We zijn blij om te zien dat veel Bomenaars de fiets nemen en zullen in de toekomst nog verder werken aan veilige wegen voor onze zwakke weggebruikers.”

Volledig scherm Buurtbewoner Natasja Cools wijst op de slechte staat van de Van Dyckstraat. "Was het budget opeens op?" © Tessa Kraan

Kapotte fietsbanden

Toch zijn lang niet alle buurtbewoners even opgetogen met het resultaat. “We zijn tevreden met de straten die wél zijn heraangelegd, maar men is er blijkbaar ook nog een deel vergeten”, zegt Natasja Cools uit de Guido Gezellestraat. “Was het budget misschien op? In onze straat ligt het voetpad er nog steeds erbarmelijk bij, en ook in Van Dyckstraat en Rubensstraat heeft men niets gedaan. Sterker nog, ten gevolge van het werfverkeer van de werken zijn deze straten nu nog in slechtere staat dan voordien. Als fietser rijd je gewoon je banden stuk als je hier wil rijden. Met een rollator of een kinderwagen over de voetpaden gaan, is bijna onmogelijk.”

Volgende legislatuur

Francis Sanchez benadrukt dat er geen straten vergeten worden. “Wat nu is gerealiseerd in Boom-Noord, is pas een eerste fase. In een volgende fase zullen ook de Van Dyckstraat en Rubensstraat worden aangepakt. Al zal dat pas iets worden voor de volgende legislatuur. Ook de Guido Gezellestraat staat op de planning, maar daar moeten we eerst bekijken in welke staat de riolering verkeert. Is die in orde, kunnen we op korte termijn het wegdek en het voetpad aanpakken. Anders wordt dat een meer ingrijpend project en wordt dat mee in het pakket van de Van Dyck- en Rubensstraat gestoken.”

“We hebben vorig jaar een inspectie gedaan van de riolering op ons grondgebied”, vult burgemeester Jeroen Baert (N-VA) aan. “Daaruit is gebleken dat de situatie behoorlijk dramatisch is. We staan voor zo’n 20 miljoen euro aan investeringen tegen 2030. We maken er nu werk van om de straten waar de riolering het slechtst is, eerst onder handen te nemen. Als eerstvolgende project staat Noeveren op onze agenda.”

Volledig scherm Natasja Cools en Werner Geboes van het Verkeersplatform Rupelstreek tonen waar de heraanleg plots is opgehouden. "Wat met de overige straten in onze wijk?" vraagt Natasja zich af. © Tessa Kraan

Volledig scherm Het voetpad in de Rubensstraat. © rv

Volledig scherm De Rubensstraat is niet mee heraangelegd. © rv

Volledig scherm De voetpaden aan de Guido Gezellestraat, hier ter hoogte van de Jan Baptist Davidstraat, verkeren in slechte staat. © Tessa Kraan

Volledig scherm Een aantal muzikanten kwam de inhuldiging opleuken. © Tessa Kraan

Volledig scherm Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) mag het symbolische lintje doorknippen. Rechts van hem kijkt schepen Francis Sanchez (N-VA) toe. © Tessa Kraan