Gemeentebestuur gaat opnieuw voetballen tegen Pink Devils: “Welke Bomenaars willen onze ploeg versterken?”

Boom Garage aan Jozef van Cleemput­plein volledig uitgebrand

De brandweer van zone Rivierenland post Boom is zatermiddag uitgerukt naar een brand in een garage aan het Jozef van Cleemputplein. Het vuur was uitgebroken in een garage waar enkele oudere voertuigen opgeslagen stonden. De brandhaard sloeg over naar de garage van de buurman, maar die kon zijn wagen in veiligheid brengen. Niemand raakte gewond.

7 mei