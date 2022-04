Gemeenschapswachten beschikken over nieuwe elektrische fietsen

Rumst Nieuw openbaar onderzoek Kleiputten gaat van start

Het nieuwe openbaar onderzoek over de site van de Kleiputten in Rumst is van start gegaan. Dit is nodig omdat het aangepaste boscompensatievoorstel tijdens het eerste openbaar onderzoek niet publiek gemaakt werd. Daarom wordt nu een ‘administratieve lus’ toegepast.

29 maart