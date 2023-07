Geen zwemfeestjes in vijvers op Tomorrowland door blauwalgen

Schrijf­ster Yasmien Naciri helpt bij onderschep­ping gauwdieven: “Iedereen zag het gebeuren maar liep gewoon verder”

“Oei, wat als die een wapen hebben? Maar tegelijk dacht ik: wat als ze géén wapen hebben?” Dat ging door het hoofd van Yasmien Naciri toen ze besloot om een Colombiaanse toeriste op de Keyserlei in Antwerpen te helpen. De dame was namelijk beroofd van haar handtas door twee mannen en had de dievenbende opgespoord via haar bankapp. Toen zij het duo te lijf ging, besloot de schrijfster om in te grijpen.