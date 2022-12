Geen treinverkeer tussen Puurs en Boom

Antwerpen Kledij van vrouw schiet in brand nadat ze in slaap valt met brandende sigaret: slachtof­fer zwaarge­wond

Een 42-jarige vrouw uit Borgerhout is zaterdag zwaargewond geraakt na een brand in haar woning. De dames was in slaap gevallen met een brandende sigaret waardoor haar kledij in brand was geschoten.

