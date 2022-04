Geen Bosstraatkermis dit jaar, wel rommelmarkt ten voordele van Red Onze Kleiputten

De Bosstraatkermis vindt normaal elk jaar plaats in het vierde weekend na Pasen. Maar door de coronamaatregelen werd het voor de organisatie te laat om nog een volwaardige kermis in te richten en werd beslist de editie van dit jaar af te gelasten. Maar dankzij de actiegroep Red Onze Kleiputten zal er in de Bosstraat en omgeving dat weekend toch wat animo te beleven zijn.

“We springen in het gat en organiseren op zondag 15 mei een rommelmarkt in de wijk”, klinkt het. “Een rommelmarkt heeft vele voordelen: het is minstens even gezellig, het verbindt de buurt én het is in open lucht. We zorgen voor een terras waar mensen kunnen uitblazen met een drankje en wie een hapje wil eten, kan terecht aan de wafelenbak.”

De actiegroep zal de opbrengst van het evenement goed kunnen gebruiken in haar strijd tegen de saneringsplannen in de kleiputten. “Door de lange strijd tot nu toe is onze kassa leeg en we verwachten ons aan een dure procedureslag na het openbaar onderzoek. We hebben samen met onze advocaat al een voorspelling proberen te maken en hebben nog zo’n 16.000€ kosten voor de boeg, alleen nog maar om in beroep te kunnen gaan indien het opvulproject goedgekeurd wordt.”

De rommelmarkt vindt plaats van 7 tot 18 uur in de wijk Bosstraat. Wie er een kraampje wil inrichten, kan dat laten weten via rommelmarktkleiputten@hotmail.com. Een stand kost 1,5 euro per meter met een minimum van 5 meter.