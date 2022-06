Geen bonkende beats, wel inspirerende sprekers: Tomorrowland strikt onder meer Yuval Noah Harari voor eerste duurzaamheidsconferentie

Geen bonkende beats of dansende lijven op de allereerste Love Tomorrow Conference. Wel van de partij op deze duurzaamheidsconferentie: een aantal bekende internationale voorvechters, activisten en ondernemers die er duurzame zaadjes zullen planten bij de People of Tomorrow. Dé blikvanger wordt ongetwijfeld Yuval Noah Harari, de Israëlische historicus die wereldberoemd werd met zijn boeken ‘Sapiens’, ‘Homo deus’ en ‘21 lessen voor de 21ste eeuw’. Verder hebben ook de Amerikaanse scenarist David Sirota, bekend van de film ‘Don’t Look Up’, de Zweedse dj Ida Engberg, een vurig activiste voor milieu- en dierenrechten, en de Britse filmmaker Ali Tabrizi hun komst al bevestigd. En met onder meer de Nederlandse Nadine Bongaerts, een experte in synthetische biologie, en de Belgische Lieven Vanlommel, CEO van Foodmaker, staan er ook een aantal sprekers uit de Benelux op het programma.

Jonge harten

De organisatie is in handen van Love Tomorrow, het duurzaamheidsplatform van Tomorrowland, en wordt ondersteund door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Global Sustainable Technology & Innovation Community (G-STIC). “Geen enkel ander entertainmentmerk raakt jonge harten en stimuleert gedragsverandering zoals Tomorrowland”, zegt Joris Beckers, woordvoerder van de Love Tomorrow Conference. “Met deze duurzaamheidsconferentie willen we sceptici overtuigen, de reeds overtuigden inspireren en de geïnspireerden echte verandering laten creëren. En welke plaats is daar geschikter voor dan de Freedom Stage in het provinciaal recreatiedomein De Schorre, de grootste overdekte zaal en meest iconische evenementenlocatie ter wereld? Het wordt, kortom, een van de meest vooruitstrevende samenkomsten over duurzaamheid ooit.”

5.000 bezoekers

Ruim 5.000 nationale en internationale bezoekers zullen er worden ondergedompeld in vier cruciale duurzaamheidsthema’s. ‘Eat, Sleep, Rave, Repeat’ gaat over hoe handelingen in ons dagelijks leven in grote mate naast onze eigen gezondheid ook die van onze planeet bepalen. Bij ‘To be human (and beyond)’ vertellen sprekers over de nood aan empathie om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan. ‘Next nature’ gaat over het klimaat, water en behoud van biodiversiteit. En in ‘Let’s talk about tech’ bespreken de gasten een duurzame, efficiënte en circulaire economie.

De Love Tomorrow Conference vindt plaats op donderdag 28 juli, vlak voor het derde festivalweekend op het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. Mensen ouder dan 26 jaar betalen 60 euro voor een ticket. Ben je 26 jaar of jonger, mag je binnen tegen een verlaagd tarief van 30 euro. Alle info is hier te vinden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.