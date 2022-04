Geef Armoede Geen Kans opent nieuwe sociale winkel in Kerkstraat: “Meer plaats, ruimere openingsuren”

Geef Armoede Geen kans moest vroeger werken vanaf drie locaties in Boom en in Rumst. Maar omdat geen een van de drie locaties verwarming had, was dat - zeker in de wintermaanden - verre van ideaal. De organisatie droomde ervan om te verhuizen naar een pand in de Kerkstraat 28 in Boom, waar alles onder één dak zou kunnen worden ondergebracht. Mede dankzij een crowdfundingactie en steun van de Koning Boudewijnstichting is die droom nu werkelijkheid geworden.

“We zijn heel gelukkig dat we onze spullen nu vanop één locatie kunnen aanbieden aan onze gezinnen”, zegt voorzitter Nancy Van der Stuyft. “Hier hebben we niet alleen verwarming, er is ook veel meer ruimte, waardoor we meer dingen kunnen uitstallen en meer mensen kunnen ontvangen. Waar we vroeger slechts één gezin per halfuur konden ontvangen, kunnen we dat nu uitbreiden naar vier per halfuur. Nóg een voordeel is dat we ook onze openingsuren nog verder kunnen verruimen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De nieuwe sociale winkel. © Klaas De Scheirder

Geef Armoede Geen Kans bereikt op dit moment zo’n 190 mensen, waaronder meer dan 150 kinderen. Het gaat om gezinnen uit de hele Rupelstreek en daarbuiten, die worstelen met kansarmoede. In het sociaal winkeltje worden zij verder geholpen met kleding, huishoudspullen en meubels. Tafels, stoelen, een bed, speelgoed, lakens, potten en pannen; het wordt allemaal gratis aangeboden. Enkel voor verzorgings- en poetsproducten en pampers moet je een klein bedrag betalen.

Het sociaal winkelpunt is geopend op vrijdag van 10 tot 16 uur en op zaterdag van 13 tot 16 uur. Wie donaties wil doen, kan terecht op woensdag van 17 tot 20 uur, donderdag van 13 tot 16 uur en vrijdag van 10 tot 12 uur. “Op dit moment kunnen we vooral huisraad, jongenskledij van maat 128 tot 140, kleine en grote handdoeken gebruiken”, klinkt het. “Je kan ons natuurlijk ook helpen door sponsor te worden of een vrije gift te doen.”

Alle info is te vinden op de nieuwe website www.gagkrupelstreek.be.