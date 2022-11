Fotografe opent nu ook pop-upballonnenwinkel in Hoogstraat

BoomWie houdt van ballonnen, kan daarvoor voortaan meer dan ooit terecht in Boom. De Boomse onderneemster Kristel Nijskens is in de Hoogstraat van start gegaan met een pop-upwinkel die geheel en al haar kleurrijke ballonnendecoraties is gewijd.

Fotografe Kristel Nijskens startte twee jaar geleden met haar project ikhouvanballonnen.be. Daarmee toverde ze sindsdien al bij heel veel mensen een glimlach op het gezicht. Heel wat persoonlijke en professionele gelegenheden werden door haar aangekleed met kleurrijke en decoratieve constructies. Nu gaat Kristel nog een stapje verder en is ze in de Hoogstraat van start gegaan met een eigen pop-upwinkel.

“Iedereen kent wel die kleurrijke ballon aan een touwtje uit zijn kindertijd”, zegt Kristel. “Maar er kan méér, véél meer met ballonnen. In ons land is het nog niet zo gekend, maar in het buitenland zijn ballonnendecoraties niet meer weg te denken of feesten en events. Met mijn pop-up wil ik deze decoraties bekend maken bij het grote publiek.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Kristel Nijskens in haar pop-upballonnenwinkel in de Hoogstraat. © rv

Geslacht

In de pop-up vind je een ruim aanbod aan feestelijke ballonnen voor een hele waaier aan gelegenheden. “Gender reveal parties lijken een echte trend te worden. Dan zit in de ballon roze of blauwe confetti en wordt de ballon doorprikt wanneer de toekomstige ouders het geslacht van hun toekomstige spruit willen bekendmaken.”

“Maar ook kerst- en huwelijksfeesten kunnen met ballonnen worden opgevrolijkt. Verjaardagsfeesten, doopfeestjes, babyborrels: bij alles wat gevierd moet worden is een ballon een fijne decoratie of een gepast cadeau. En ook bedrijven kunnen gebruikmaken van ballonnen om hun events op te fleuren. Een op maat uitgewerkte decoratie valt meteen op én het brengt je genodigden meteen in de juiste stemming”, besluit Kristel.

De pop-upwinkel ikhouvanballonnen.be bevindt zich in de Hoogstraat 5 in Boom en blijft open tot en met 15 februari 2023.

Volledig scherm Kristel Nijskens in haar pop-upballonnenwinkel in de Hoogstraat. © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.