“Elke dag een aardbeving”: buurtbewoners zijn gedaver van vrachtverkeer op N177 in Boom beu

Dan toch geen ‘vleesvrije’ foie gras in de winkelrek­ken: Antwerpse kweekvlee­spi­o­nier Peace of Meat failliet

Met zijn kweekvlees — vlees dat in labo’s gekweekt wordt en waarvoor geen of amper dierlijk materiaal nodig is — zou de excentrieke ondernemer Dirk Von Heinrichshorst ons eetgedrag voorgoed veranderen. Maar toen draaide het Israëlische moederbedrijf van ‘Peace of Meat’ de geldkraan dicht. Vorige week ging de Antwerpse kweekvleespionier ook definitief kopje onder. Voor de zeven hypermoderne labo’s wordt een overnemer gezocht.