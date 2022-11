Eindelijk weer dagbladhandel in Booms centrum: Creative Art Studio verkoopt voortaan ook kranten en magazines

Sinds dagbladhandel Franquet in de Blauwstraat de deuren sloot, moest het Boomse centrum het stellen zonder krantenboer. Wie een krant of tijdschrift wilde kopen, moest al afzakken naar dagbladhandel Yannick in de Kerkhofstraat of naar de Q8 op de Frans De Schutterlaan. Maar dankzij Wendy Moerenhout kan de Bomenaar voortaan weer in het centrum terecht om een krant te bemachtigen. Vanuit haar Creative Art Studio in de Hoogstraat verkoopt zij sinds kort een ruim aanbod aan kranten en tijdschriften. Van de bekendste Vlaamse kranten tot zelfs Le Figaro, de Volkskrant en The New York Times.