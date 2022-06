Eeuwenoude schrijnwerkerij krijgt tweede leven als toeristisch infopunt: “Perfect uithangbord voor rijke verleden van deze streek”

De schrijnwerkerij op de EMABB-site gaat terug tot minstens 1830 en is daarmee een bevoorrechte getuige van de toenmalige baksteennijverheid. In de zogenaamde vakwerkconstructie bewerkten de schrijnwerkers het hout dat nodig was voor het werkmateriaal. Dat het gebouw al die tijd bewaard is gebleven en de tand des tijds goed heeft doorstaan, maakt het alleen maar unieker. Maar enkele jaren geleden bleek dat er dringend een grondige restauratie nodig was. Die heeft intussen plaatsgevonden, zodat de schrijnwerkerij nu een tweede leven kan krijgen als toeristisch infopunt.

“Perfecte uithangbord”

“Dit bijzondere gebouw is een perfect uithangbord voor het rijke verleden van deze streek”, zegt Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, dat samen met de vzw Emabb en de gemeente de restauratie en herbestemming in goede banen leidt. “Het infopunt moet bezoekers aansporen om de Rupelstreek en het authentieke Noeveren verder te verkennen. Omdat de site het toerisme in de streek een extra boost geeft, investeerden het provinciebestuur en de Vlaamse overheid hierin ruim 48.000 euro.”

Snuisterwand

Het onbemande infopunt zal vanaf september vrij te bezoeken zijn en heeft verschillende troeven om toeristen te prikkelen. Zo kunnen ze zich via een snuisterwand een beeld vormen van het leven op de steenbakkerij of aan de hand van geluiden een werkbank leren kennen. Op een touchscreen zijn alle bezienswaardigheden van de streek te raadplegen.

“De EMABB-site was reeds erg toeristisch georiënteerd, maar met deze investering kunnen we het aanbod naar een hoger niveau tillen”, zegt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Bezoekers kunnen nu ook leren hoe de identiteit van de hele streek zich ontwikkelde. Het infopunt is bovendien geen losstaande schakel, maar maakt deel uit van een groter geheel. Zo zal je ook het belevingscentrum in de ringoven kunnen bezoeken, waar het verhaal van de mensen achter de stenen centraal zal staan.”

De heropening van de site is gepland voor Open Monumentendag op 11 september. Die dag gooit niet alleen de schrijnwerkerij de deuren open, maar kan je ook gratis een kijkje gaan nemen in het bezoekerscentrum in de ringoven.

