Eetavond levert meer dan 5.000 euro voor 11.11.11

Antwerpen ‘Winter In Antwerpen’ komt eraan: dit staat je te wachten

Winter in Antwerpen staat voor de deur. Van vrijdag 9 december 2022 tot zondag 8 januari 2023 baadt het historische centrum in een betoverende sfeer. Bezoekers kunnen rekenen op klassiekers zoals de kerstmarkt en de schaatsbaan. Nieuw is dat de pleinen elk een heel eigen aankleding én alternatieve naam krijgen. Wij gidsen je door het programma.

11 november