Driehonderdtal wandelaars en lopers trotseren hitte op allereerste City Run in Boom

BoomDe meesten onder ons zochten zaterdag met temperaturen tot 35 graden verkoeling in het water of op een terrasje. Al gold dat niet voor de deelnemers van de City Run in Boom. Zij wandelden of liepen zelfs een origineel parcours dat vele bijzondere gebouwen doorkruiste.

De gemeentelijke sportdienst organiseerde de City Run voor de eerste keer. Je kon kiezen uit een parcours van zes of twaalf kilometer, dat je te voet of lopend aflegde. “Uiteindelijk hadden we 360 inschrijvingen, al is er door de warmte ook wel wat volk afgehaakt. Voornamelijk wandelaars deden mee. Enkele lopers zijn door de hitte ook nog overgeschakeld op wandelen”, vertelt Tom Dewandelaere (CD&V), sportschepen in Boom.

Vanwege de tropische temperaturen zorgde de organisatie voor extra bevoorradingsplaatsen voor water. “Op één plek hebben we ook verfrissing voorzien door te benevelen. Al bleef het pittig. Dat kan ik je verzekeren, want ik heb zelf de twaalf kilometer meegelopen. We hebben wel opgeroepen dat iedereen op het gemak moest doen. Wanneer het lopen niet lukte, kan je beter op het gemak wandelen.”

Langs biechtstoel

Niemand liep zich helemaal te pletter. “De City Run liep doorheen verschillende gebouwen. Dat is een groot voordeel, want zo kon je af en toe toch nog binnen wandelen of lopen”, aldus Dewandelaere. “In het klooster ging het parcours doorheen de kapel en via de biechtstoel richting de binnentuin. Ook een aantal slaapvertrekken van de nonnen en de keuken kregen de deelnemers te zien. Daar is amper volk al geweest, want tot voor kort zaten er nog zusters. De passage doorheen de moskee was eveneens bijzonder voor heel wat deelnemers. Het gemeentemagazijn, de brandweerkazerne en de trouwzaal lijken misschien niet zo bijzonder, maar waren voor verscheidene wandelaars en lopers toch nieuw. Velen lieten ons weten getwijfeld te hebben door de warmte, maar toch blij zijn dat ze de unieke kans gegrepen hebben een aantal bijzondere gebouwen in Boom eens vanbinnen te zien. We zijn dan ook geslaagd in ons opzet om onze gemeente op een sportieve en originele manier te laten ontdekken.”

Voor herhaling vatbaar

Of er een tweede editie komt? “We gaan de City Run zeker nog herhalen. Al bekijken we nog of dat al volgend jaar is of eerder twee- of driejaarlijks. Er zijn altijd wel nieuwe dingen te tonen. We gaan de City Run ook laten evalueren door de deelnemers. In ieder geval hebben we de intentie ieder jaar een sportief evenement te organiseren”, besluit de sportschepen.

Volledig scherm City Run in Boom © Felix Rabou

Volledig scherm City Run in Boom © Felix Rabou

Volledig scherm Archiefbeeld - de City Run liep ook over de mozaïektrap 'Stairway to Unity', die aangelegd werd in kader van Tomorrowland © Tessa Kraan

Volledig scherm De vertrek- en aankomstzone op de Heldenplaats © Felix Rabou

Volledig scherm Koekjes in de moskee © Felix Rabou

Volledig scherm Aan drankbevoorrading geen gebrek © Felix Rabou

Volledig scherm De City Run doorkruiste ook de moskee in Boom © Felix Rabou

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.