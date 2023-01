Doek valt over Circus Boxtalino in De Schorre: “Gezondheid krijgt prioriteit”

BoomCircus Boxtalino heeft zijn laatste show gegeven. Het bekende circus in De Schorre houdt het na meer dan tien jaar voor bekeken. Met een resem geslaagde voorstellingen in de kerstvakantie was het een einde in schoonheid voor oprichter Yves Bocxtaele (68). “Dit waren de gelukkigste jaren van mijn leven.”

Tijdens de kerstvakantie wist Circus Boxtalino met zijn wintershow nog honderden gezinnen te entertainen. Maar dat was meteen ook het allerlaatste kunstje van het populaire circustheater in De Schorre. Circusdirecteur Yves Bocxtaele wil het rustiger aan gaan doen en heeft de hele infrastructuur te koop gezet.

“Het voelt dubbel, want ik heb nog altijd een enorme passie voor het circus”, legt hij uit. “Maar ik word een dagje ouder en sukkel wat met gezondheidsproblemen. Daar moet nu even al mijn focus naartoe gaan. Als ik deze periode goed doorkom, sluit ik niet uit dat ik daarna nog iets zal doen in de circuswereld. Maar dat zal niet meer in deze formule zijn.”

Staande ovaties

Bocxtaele — een Antwerpenaar die nu in Knokke woont — was met zijn circus meer dan dertien jaar een vaste waarde in De Schorre. Elke kerstvakantie streken er allerlei clowns en acrobaten uit binnen- en buitenland neer om gezinnen aan te lachen te brengen met hun stunts en capriolen.

“Het is een einde in schoonheid geworden”, zegt de circusdirecteur. “We hebben onze kerstshow kunnen brengen voor een heel enthousiast publiek. Onze artiesten hebben ettelijke keren een staande ovatie gekregen. Maar het is nooit evident om de tent volledig vol te krijgen. Het circus zit niet in onze cultuur zoals dat in andere landen wel is.”

Leergeld

Ook zelf is Bocxtaele niet afkomstig uit het circusmilieu. Hij is bedrijfspsycholoog van opleiding en runde zo’n twintig jaar lang een eigen drukkerij. Maar door de technologische vooruitgang stuikte de markt van het drukwerk in elkaar en moest hij rond de eeuwwisseling de boeken neerleggen. Het gaf hem de kans om zijn droom na te jagen en in het circus te stappen.

“Ik heb in die beginperiode als nieuwkomer wel wat leergeld moeten betalen. Als je niet uit het circusmilieu komt, is het niet makkelijk om geaccepteerd te worden door de gevestigde circusfamilies. Maar ik heb nooit spijt gehad van mijn overstap, integendeel. Dit is de gelukkigste tijd van mijn leven geweest. Ik heb jaren kunnen doen wat ik wilde doen.”

Zelf op de planken staan deed hij niet. Maar achter de schermen was zijn rol onmisbaar. “De shows kwamen allemaal uit mijn eigen koker”, zegt Bocxtaele. “Van het verhaal uitlijnen, over de artiesten selecteren, tot de kostuums maken. Er is niks wat ik liever doe. Als je dan tijdens de voorstelling honderden kinderen ziet lachen en meezingen: daar doe je het voor.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.