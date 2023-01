Delhaize krijgt groenten en fruit geleverd met nieuwe elektrische vrachtwagen: “Besparing van 58 ton CO2 per jaar”

BoomHet distributiecentrum van Bakker Belgium, aan de Industrieweg in Boom, heeft donderdag zijn allereerste e-truck in gebruik genomen. De elektrische Volvovrachtwagen - kostprijs: 300.000 euro - zal voortaan worden ingezet om verse groenten en fruit te vervoeren naar het distributiecentrum van Delhaize in Zellik. “Baanbrekend werk”, vindt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Met 826 vestigingen in België en Luxemburg beschikt Delhaize over vele duizenden rekken die elke dag opnieuw moeten aangevuld worden. En dat doet de supermarktketen het liefst op een zo duurzaam mogelijke manier. Met de ingebruikname van de allereerste elektrische vrachtwagen wordt hierin alvast een eerste belangrijke stap gezet.

De e-truck komt met een kostenplaatje van 300.000 euro en zal jaarlijks ongeveer 18 miljoen kilogram groenten en fruit transporteren vanaf het distributiecentrum van Bakker Belgium in Boom tot aan dat van Delhaize in Zellik, een traject van zo’n 60 kilometer. Op beide plekken werd ook geïnvesteerd in laadinfrastructuur. Zo is de infrastructuur in Boom gekoppeld aan 2.500 zonnepanelen op het 15.000 vierkante meter grote dak van het magazijn. Een betrouwbare bron van groene energie, die ook gebruikt wordt voor het elektrisch koelen van de met producten geladen trailers op de site.

Voortrekkersrol

“Het is ons doel om onze directe CO2-uitstoot met 50 procent te verminderen tegen 2025 en zelfs met 70 procent tegen 2030”, zegt Adrie Bakker, general manager van Bakker Belgium. “De overstap naar duurzamere transportmiddelen is een element binnen deze ambities. Investeren in de eerste elektrische vrachtwagen draagt daar rechtstreeks toe bij en biedt een perfecte oplossing voor dit specifieke traject tussen Boom en Zellik.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Chauffeur Jan Vloeberghs krijgt de sleutel van de e-truck overhandigd van minister Lydia Peeters (links), Johan Ideler van Delhaize (tweede van links), en Adrie Bakker van Bakker Belgium (rechts). © rv

Bakker spreekt over een mijlpaal voor zijn bedrijf. “Met deze investering nemen we binnen de groente- en fruitketen een absolute voortrekkersrol in. We verwachten dat de nieuwe elektrische vrachtwagen jaarlijks bijna 90.000 kilometer zal afleggen. Dat is evenveel als de wereld rond en weer terug.”

Warmtepompen

Ook Delhaize streeft een duidelijke ambitie na om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. “Op dit moment hebben we 42 procent van onze eigen CO2-uitstoot verminderd ten opzichte van 2018”, zegt Johan Ideler van Delhaize. “Dat is onder meer kunnen gebeuren dankzij de installatie van zonnepanelen en warmtepompen. Maar we hebben ook aandacht voor de uitstoot die gepaard gaat met de bevoorrading en de levering van onze filialen. Alleen al dankzij deze e-truck zullen we 58 ton CO2-uitstoot per jaar besparen.”

Mobiliteit van de toekomst

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kwam de inhuldiging van de e-truck bijwonen en sprak vol lof over het engagement van de beide bedrijven. “Dit is baanbrekend werk. De voorbije jaren was regelmatig te horen dat de elektrificatie van het vrachtwagenvervoer niet aan de orde was, dat er eerder moest worden gekeken naar vrachtverkeer op waterstof. Maar dit bewijst dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Bovendien is het ook nodig: de mobiliteit van de toekomst zal in het teken moeten staan van duurzaamheid. Daar hebben we alle mogelijke innovatieve technologieën voor nodig.”

