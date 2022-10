Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

hockey Eredivisie Christophe Adriaensen met Braxgata knap gelijk tegen Gantoise (3-3): “We willen top vier in het vizier houden”

Op speeldag negen in de ION Hockey League hielden Braxgata en Gantoise elkaar in Boom, na een fel duel, in evenwicht: 3-3. Een punt waarmee de trouwe Braxgata-speler Christophe Adriaensen, die zijn laatste seizoen afwerkt, best tevreden is. “We willen zo lang mogelijk meedoen voor de prijzen”, aldus Adriaensen.

23 oktober