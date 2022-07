De Lijn voorziet gratis pendelbussen naar Tomorrowland

Kuurne/Harelbeke/Waregem/Antwerpen Tot 4,5 jaar cel en 150.000 euro drugsgeld verbeurd voor drugsbende na verkoop kilo’s cocaïne en heroïne

Een 9-koppige drugsbende is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van 12 tot 55 maanden voor het transport en de verkoop van kilo’s cocaïne en heroïne. Twee Waregemnaars brachten de harddrugs op de markt vanuit appartementen in Kuurne en Harelbeke. Vanuit Antwerpen werd het transport geregeld.

