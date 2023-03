Dagbladhandel houdt het al na vijf maand voor bekeken: “Enkel lotto en sigaretten verkopen, dat rendeert niet”

Aanleg van Brownfield­laan eindelijk in zicht, na vertraging door vervuiling in ondergrond

De uitbreiding van de Brownfieldlaan in Willebroek is eindelijk in zicht. De gemeenteraad keurde het ontwerp voor de wegenis- en rioleringswerken goed, nu moet er tempo gemaakt worden op het terrein. “We verliezen onze subsidies als we niet op tijd klaar zijn, dus willen de klus na zomervakantie opstarten”, klinkt het. Als de Brownfieldlaan klaar is, kan IVAREM er vijf jaar later dan gepland ook een nieuw recyclagepark inrichten.