Cultuurcentrum De Steiger organiseert opnieuw ‘SOEP’: “Familiedag vol straffe kost voor groot en klein”

Band van Familie-ac­teur Jo Hens viert tienjarig bestaan met schoon volk

Tien jaar al huppelt Familie-acteur Jo ‘Niko Schuurmans’ Hens rond op het podium met zijn partyband Level Six. Dat viert hij vrijdag in AED Studios in Lint met een groot optreden en verjaardagsfeest. De band met ook zangeres en actrice Lisa Michels stelt haar nieuwe liveshow voor en nodigde heel wat surprises en schoon volk uit.