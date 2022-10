Commissaris Peter Van Den Abbeele (62) neemt na 43 bewogen jaren afscheid van de politie: “Het beeld van een verhanging blijft je voor altijd bij”

Een toonbeeld van loyauteit is hij. Liefst 43 dienstjaren heeft Peter Van Den Abbeele erop zitten bij de politie in ‘zijn’ Boom. Een honkvastheid die dezer dagen een zeldzaamheid is in het korps. “Ach, ik kom nog uit een tijd dat iedereen bij de politie iedereen kende. Je kwam uit dezelfde buurt, had dezelfde vrienden. Dat schepte een band. Nu zie je veel vaker nieuwe agenten toekomen uit andere regio’s. Het gevolg is: als ze in een ander korps meer kunnen verdienen of meer doorgroeimogelijkheden hebben, zijn ze even snel weer weg. De mensen zijn niet meer gehecht aan de locatie waar ze wonen.”