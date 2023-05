Colombiaanse waaghalzen, Belgium’s Got Talent-winnaars en dé selfiespot van 2023: Theater aan Twater stelt programma voor

VERKEERSINFO Ruim halfuur vertraging na ongeval op Ring richting Nederland in Berchem

Op de Antwerpse Ring richting Nederland is vrijdagmiddag een ongeval gebeurd ter hoogte van Berchem. De rechterrijstrook was er een tijdlang versperd, maar die is ondertussen weer vrijgemaakt. Er staat nog wel een file tot in Haasdonk.