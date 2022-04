Cognac & Pineau in ‘t Groot dompelt je onder in de wereld van geestrijke dranken: “Aan betaalbare prijs ontdek je héél exclusieve dingen”

Hemiksem/BoomOp vrijdag 29 en zaterdag 30 april vormt het steenbakkerijmuseum Emabb in Boom het decor voor de tweede editie van Cognac & Pineau in ‘t Groot. Bezoekers kunnen daar genieten van meer dan 150 verschillende flessen cognac en Pineau des Charentes, cocktails, een foodtruck, wijn, champagne, live muziek en gebakjes. De organisatie is in handen van Nicky Verlinden (42) en zijn Cognacshop by Alfaspirits. “Ik hoop op 1.000 bezoekers over de twee dagen.”

Als zaakvoerder van de Cognacshop by Alfaspirits is Nicky Verlinden al jaren gepokt en gemazeld in de wereld van de geestrijke dranken. Heel Vlaanderen kan via zijn handel kennismaken met exquise cognacs, wijnen, Pineaus des Charentes en andere niet-commerciële dranken. Maar een groot publiek evenement waar de cognacs en Pineaus in de kijker worden gezet, is er op dit moment in onze contreien nog niet. Een lacune die de Hemiksemse ondernemer nu wil opvullen met Cognac & Pineau in ‘t Groot, een grote cognacbeurs tegen de achtergrond van het gerestaureerde steenbakkerijmuseum Emabb in Boom.

Betalen per centiliter

“Ik heb in 2019 al eens een eerste editie georganiseerd als een testcase”, zegt Nicky. “Hoewel daar niet veel promotie is rond gemaakt, zijn er toen toch 300 mensen op afgekomen. Nu wil ik het een heel stuk groter aanpakken en heb ik drie à vier tafels extra voorzien. Bezoekers mogen zich verwachten aan meer dan 150 geopende flessen cognac en Pineau waarvan ze kunnen proeven. Omdat je betaalt per centiliter, kan je aan een betaalbare prijs héél exclusieve dingen ontdekken. Met kleurcodes wil ik het de mensen ook makkelijk maken om een cognac te vinden die bij hun smaakpalet past.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Nicky Verlinden op de site van Emabb in Boom, waar de beurs zal plaatsvinden. © Tessa Kraan

Zingende ober

Ook voor mensen die niets hebben met cognac of Pineau, zal er heel wat te beleven zijn. Zo vind je er een gin-tonicbar, een champagnebar, een wijnbar van het Zuid-Afrikaanse wijnhuis Mooibly, de bieren van De Verhuisbrouwerij, een professionele barista voor een lekkere koffie en een verrassend aanbod aan alcoholvrije dranken. Een foodtruck zorgt voor lekkere croque monsieurs met een sausje op basis van cognac of Pineau, terwijl de Hemiksemse Amber De Lee gebakjes presenteert waarin cognac of Pineau werd verwerkt. Live muziek komt van ‘De zingende ober’.

Kerstmarkt in de lente

Het hele gebeuren vindt normaal gezien plaats op het binnenplein van het steenbakkerijmuseum, dat voor de gelegenheid wordt aangekleed met vuurkorven en sfeervolle verlichting. “Het wordt dus een soort kerstmarkt in de lente”, glimlacht Verlinden, die verzekert dat er zelfs bij regenweer voldoende beschutting is om alles droog te laten doorgaan. En ook aan het vervoer is gedacht. “Daarvoor hebben we een samenwerking met Taxi Power & Services. Zij staan klaar om je thuis op te halen of om je achteraf weer naar huis te vervoeren.”

Twee maand voorbereiden

“Dit is met voorsprong het grootste evenement dat ik ooit georganiseerd heb”, glimlacht de Hemiksemnaar. “Ik ben al twee maand bezig met de voorbereidingen. Het zou mooi zijn als dat uiteindelijk leidt tot een opkomst van 1.000 bezoekers. Dat lijkt misschien veel, maar ik ga alle whisky- en kookclubs in België aanschrijven. Je mag ook niet vergeten dat dit een redelijk uniek evenement is in Europa. Enkel in Nederland en Noorwegen heb je soms cognacbeurzen van deze allure. Ik weet dus zeker dat er heel wat liefhebbers van spirits op iets als dit zitten te wachten. De whiskyliefhebber zal versteld staan hoe verscheiden cognac kan zijn.”

Cognac & Pineau in ‘t Groot vindt plaats op vrijdag 29 april van 18 tot 22 uur en zaterdag 30 april van 15 tot 22 uur. De toegang is gratis en vooraf reserveren is niet nodig, maar je kan wel vooraf al een drankkaartje kopen om je wachttijden te verminderen en geld te besparen. Dat kan hier.