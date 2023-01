“Clement Peerens die mijn vrouw tot foorwijf kroonde... Dat vergeet ik nooit meer”: CPeX-superfan Joris (41) neemt stilaan afscheid van zijn favoriete band

Willebroek Dieven doorzoeken twee woningen: juwelen gestolen

In de Cederlaan in Willebroek hebben dieven ingebroken in twee woningen. Bij één van de woninginbraken werd een partij juwelen buit gemaakt. Wat er bij de tweede woninginbraak buit werd gemaakt, is nog niet bekend. De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart. Volgens de eerste vaststellingen geraakten de dieven binnen door een raam te forceren.

