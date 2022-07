Chiq mag voor het eerst draaien in zijn ‘achtertuin’ op Tomorrowland: “Ik dacht dat het een grap was”

En of hij de spanning voelt. Sinds Hans Vreven in januari te horen kreeg dat hij een spot zou krijgen op de Crystal Stage, staat nagenoeg alles in het teken van Tomorrowland. Van dat ene anderhalf uur dat hij als dj Chiq zondag de Rave Cave zal doen ontploffen. “Ik dacht eerst dat het een grap was, toen ik het berichtje zag. Ik op Tomorrowland? Ik kon het gewoon niet geloven. Maar de daaropvolgende weken begon het allemaal echter te worden. Vanaf dan ben ik me beginnen voorbereiden, op het maniakale af. Ik ben daar redelijk perfectionistisch in, alles moet goed zitten. Het eerste wat ik gedaan heb, was een selectie maken van de platen die ik zeker wilde draaien. Ik telde er 500. Daarna heb ik strenger proberen selecteren. Toen kwam ik op 300.” (lacht)

Mensenzee

Chiq draait al meer dan 20 jaar mee in het uitgaansleven. Hij was resident dj in discotheken als Delite, Illusion en zelfs nog ‘Den Bananas’ in Lier. Trouwfeesten, scoutsfeesten, verjaardagsfeesten: de Bomenaar heeft het allemaal meegemaakt. Behalve Tomorrowland. Dat is nieuw. “Ik ben zelfs nog nooit naar het festival geweest als bezoeker”, verklapt hij. “Ik hou eerlijk gezegd niet zo van drukke mensenmassa’s. Achter een draaitafel sta je nog wat afgezonderd en vind ik het prima. Maar mezelf door een hele mensenzee bewegen, dat doe ik niet graag. Dat heeft me altijd tegengehouden om naar Tomorrowland te gaan. Maar dat neemt niet weg dat het een absolute droom is om daar te mogen draaien. Ik heb al op veel plaatsen gestaan, maar Tomorrowland is toch nog ‘something else’.”Ik heb altijd gezegd: ‘Als ik één keer op Tomorrowland kan staan, kan ik tevreden stoppen.’”