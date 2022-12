Centrum leeft op tijdens Boom Wintersfeer

Voor het eerst streek Boom Wintersfeer neer op de Kaai en de Heldenplaats in plaats van de Grote Markt. Met 32 kerstchalets, een reuzenrad en heel wat optredens was er daar vier dagen vanalles te beleven. Een pak Bomenaars kwam maar wat graag de sfeer opsnuiven en langs de chalets kuieren. Enkel tijdens de finale van het WK voetbal zondagnamiddag was het iets rustiger.

Of het evenement ook volgend jaar naar de Kaai en de Heldenplaats zal terugkeren, is nog af te wachten. “Ook op de Grote Markt had het zijn voordelen”, zegt schepen van Feestelijkheden Inge De Ridder (N-VA). “Maar daar was het nadeel dat we meer parkeerplaatsen moesten opofferen. We gaan nu samen met alle partners eerst deze editie evalueren voor we een beslissing nemen over de volgende.”