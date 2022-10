CD&V en Groen trekken als SAMEN2850 naar verkiezingen: “We koppelen ons los van de nationale politiek en focussen puur op Boom”

Al sinds deze legislatuur werken CD&V en Groen nauw samen in het Boomse gemeentebestuur. CD&V levert met Carla Herremans en Tom Dewandelaere momenteel twee schepenen, terwijl Groen met Sven Cools één vertegenwoordiger heeft in het college. Die samenwerking wordt nu verder doorgetrokken in de gloednieuwe politieke beweging SAMEN2850. Onder die vlag willen Groen en CD&V voortaan een puur Booms verhaal schrijven en richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 trekken.

Eerst daten, dan de stap

“In het college is gebleken dat we allebei heel wat gelijklopende idealen en doelstellingen hebben”, zeggen Dewandelaere en Cools. “Daaruit is spontaan het idee gegroeid om de krachten te bundelen. Op die manier kunnen we het verhaal dat we willen schrijven voor Boom meer gewicht geven dan wanneer we afzonderlijk blijven werken. Natuurlijk zijn we daarbij niet over één nacht ijs gegaan en hebben we onze achterban uitvoerig bevraagd, maar daaruit kregen we alleen maar positieve signalen. Laat ons zeggen, we hebben een tijdje gedatet en nu hebben we beslist de stap te zetten.” (lacht)

SAMEN2850 – ‘2850’ is de postcode van Boom – heeft een heel duidelijke lokale focus. “We zetten Boom en de inwoners centraal en koppelen ons volledig los van de nationale politiek. Er zijn voldoende uitdagingen in onze gemeente om uitsluitend daarop te focussen. Het nationale verhaal? Die discussie willen we aan de kant schuiven. Net zoals we ons ook niet willen focussen op linkse of rechtse ideologieën. Het belangrijkste is dat de problemen opgelost geraken. Dat de burger zijn wagen in zijn buurt kan parkeren en dat die losse tegel in zijn straat hersteld wordt. Of die oplossing vanuit linkse of rechtse hoek komt, daar gaat het niet om.”

Quote Vanuit de politiek wordt er veel óver de Bomenaar gesproken, wij willen werken mét de Bomenaar Sven Cools van SAMEN2850

Toekomstcafés en huisbezoeken

Cools en Dewandelaere nemen samen een leidende rol op in het nieuwe project. Die laatste zal voor SAMEN2850 ook de lijst trekken met de volgende verkiezingen. “Maar dit is geen louter verkiezingsproject”, benadrukt Dewandelaere. “Dat is ook de reden waarom we ervoor kiezen om dit project nu al op te starten. Onze bedoeling is om hier een brede beweging van te maken met Bomenaars die onze gemeente weer stevig op de kaart willen zetten. Maar daar is natuurlijk tijd voor nodig. We willen openstaan voor iederéén die Boom een warm hart toedraagt, los van politieke kleur.”

“Vanuit de politiek wordt er veel óver de Bomenaar gesproken, wij willen werken mét de Bomenaar”, vat Cools samen. “Dat willen we doen door samen met onze inwoners in dialoog te gaan en huisbezoeken te organiseren. We gaan de noden en wensen van de inwoners bevragen, zodat we weten wat er leeft onder de mensen. Daarnaast organiseren we toekomstcafés waar thema’s als mobiliteit, veiligheid en armoede op tafel worden gelegd met enkele experten als gast. Nog dit najaar pakken we uit met een lanceringsmoment waar we onze nieuwe beweging publiek zullen voorstellen.”

